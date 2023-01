DJ BMW duplica vendas de veículos elétricos em 2022

(DJ Bolsa)-- A Bayerische Motoren Werke AG disse esta terça-feira que as vendas de veículos elétricos em 2022 mais do que duplicaram face ao ano anterior, embora as vendas totais tenham caído ligeiramente.

A fabricante de automóveis alemã vendeu 215.755 veículos BMW e MINI totalmente elétricos em 2022, mais 107,7% do que em 2021, embora as vendas totais tenham descido 4,8% em termos homólogos para ...