DJ BMW lança programa de recompra de até EUR2mM de ações

(DJ Bolsa)-- A BMW AG disse esta quinta-feira que vai avançar com um programa de recompra de ações até 2 mil milhões de euros ($2,09 mil milhões) e reduzir a capitalização.

A fabricante de carros alemã disse que as recompras vão começar em julho e terminar até dezembro de 2023. As ações recompradas devem ser canceladas, reduzindo o capital social.