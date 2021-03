DJ BMW: Lucros e receitas de 2020 recuaram

(DJ Bolsa)-- A BMW AG reportou esta quinta-feira uma queda nos lucros e nas receitas de 2020 por causa da pandemia do coronavírus e propôs um dividendo mais baixo.

O lucro depois dos impostos do total do ano da empresa alemã recuou para 3,86 mil milhões de euros ($4,60 mil milhões) face a EUR5,02 millhões face ao ano passado.