DJ BMW propõe subida do dividendo após melhoria dos resultados em 2022

(DJ Bolsa)-- A BMW AG disse esta quinta-feira que vai propor um dividendo mais elevado para 2022 depois de ter cumprido as metas financeiras do ano, com as vendas de veículos elétricos a mais que duplicarem.

A fabricante alemã disse registou lucros antes de impostos de 23,51 mil milhões de euros ($24,79 mil milhões), uma subida de 46% face ao ano anterior, enquanto as receitas subiram 28% para EUR142,61 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.