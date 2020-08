DJ BMW regista prejuízo no segundo trimestre, mantém previsões para 2020

(DJ Bolsa)-- A BMW AG disse esta quarta-feira que passou a prejuízo no segundo trimestre, devido à pandemia de coronavírus, e manteve as projeções financeiras para o total do ano.

A fabricante de automóveis alemã registou um prejuízo líquido trimestral de 230 milhões de euros ($271,5 milhões) face a um lucro de EUR1,45 mil milhões no trimestre homólogo.