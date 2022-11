DJ BMW reitera alvo de margens para 2022 após subida do lucro do 3T

(DJ Bolsa)-- A BMW AG confirmou esta quinta-feira os alvos das margens do total do ano para as operações automóveis e disse que os lucros subiram no terceiro trimestre, em parte graças aos preços dos automóveis.

A fabricante de carros de luxo alemã disse que o lucro trimestral após impostos subiu para 3,18 mil milhões de euros ($3,12 mil milhões) contra EUR2,58 mil milhões no mesmo perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.