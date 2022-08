DJ BMW reitera alvos da margem automóvel para 2022

(DJ Bolsa)-- A BMW AG confirmou o alvo da margem da divisão automóvel para este ano, esperando que as entregas mais reduzidos sejam compensadas em parte pelos preços, mas registou um lucro mais baixo no segundo trimestre.

A empresa disse esta quarta-feira que o lucro trimestral depois de impostos caiu para 3,05 mil milhões de euros ($3,10 mil milhões) face a EUR4,79 mil milhões no período homólogo.