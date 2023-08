DJ BMW sobe previsões para 2023 apesar de queda da margem antes de impostos

(DJ Bolsa)-- A BMW melhorou o outlook para o total do ano esta terça-feira, citando um sólido primeiro semestre, reportando contudo uma redução da margem de resultados antes de impostos nos primeiros seis meses do ano.

A fabricante de automóveis alemã disse que a margem de resultados antes de impostos foi de 12,6% no primeiro semestre, face a 24,5% no período homólogo. Os resultados antes de impostos do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.