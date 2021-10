DJ BMW sobre previsões para o atual ano fiscal

(DJ Bolsa)-- A BMW AG elevou as perspetivas de alguns indicadores financeiros de lucro para o ano fiscal de 2021 e prevê que os preços mais elevados dos veículos superem os problemas causados pela escassez de microprocessadores.

A empresa alemã projeta uma margem de resultados antes de juros e impostos, ou Ebit, para o segmento automóvel de entre 9,5% e 10,5%, face a uma previsão anterior de 7% a 9%.