DJ BMW vai aumentar uso de materiais reciclados e reduzir CO2

(DJ Bolsa)-- A BMW AG disse que vai aumentar a percentagem de materiais reciclados e reutilizados nos carros para 50%, face aos atuais 30%, e que vai reduzir ainda mais a pegada de carbono dos seus veículos com o lançamento de novos modelos.

A empresa alemã diz que planeia reduzir as emissões por carro e por quilómetro conduzido para metade até 2030 face aos níveis de 2019.