DJ BNP compra posição maioritária em gestora de ativos holandesa

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA disse esta quarta-feira que adquiriu uma posição maioritária na gestora de ativos holandesa Dynamic Credit.

A Dynamic Credit tem 9 mil milhões de euros ($10,62 mil milhões) de ativos sob gestão, sobretudo hipotecas na Holanda -- um valor semelhante aos EUR11 mil milhões geridos pela BNP Paribas Asset Management, disse o banco francês.