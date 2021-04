DJ BNP: Lucro supera previsões no 1T com menos provisões

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA apresentou esta sexta-feira resultados robustos, graças à forte atividade da banca de investimento e a uma descida das provisões.

O lucro líquido do banco francês cresceu 38% para 1,77 mil milhões de euros ($2,15 mil milhões), superando as expectativas dos analistas de EUR1,24 mil milhões, segundo o consenso apresentado pela FactSet.