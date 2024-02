DJ BNP Paribas corta alvo de rendibilidade de 2025 após queda do lucro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas cortou o alvo de rendibilidade de 2025, depois de o lucro líquido do quarto trimestre ter caído com o aumento dos custos e ter falhado as expectativas.

O banco francês, o maior da Zona Euro em termos capitalização de mercado, disse esta quinta-feira que espera agora um crescimento anual médio de 8% do lucro entre 2022 e 2025, menos que a anterior meta de mais de 9%.

...