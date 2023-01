DJ BNP Paribas: Escritórios na Alemanha alvos de buscas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os escritórios do BNP Paribas SA em Frankfurt foram alvo de buscas por parte da procuradoria-geral do país, devido a uma investigação sobre as transações Cum-Ex da empresa, informou o banco esta quarta-feira.

As autoridades de Colónia disseram que realizaram buscas desde terça-feira a 58 pessoas que eram ou são atualmente empregadas do banco ou subsidiárias.

