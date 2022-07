DJ BNP Paribas: Lucro do segundo trimestre bate expectativas com subida das receitas

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA reportou esta sexta-feira um lucro mais elevado no segundo trimestre, favorecido pelos aumentos das receitas em todas as suas divisões tirando vantagens das comissões e margem financeira mais elevadas.

O banco francês disse que o lucro líquido subiu para 3,18 mil milhões de euros ($3,24 mil milhões) face a EUR2,91 mil milhões no período homólogo.