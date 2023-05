DJ BNP Paribas: Lucro sobe no 1T com venda do Bank of the West

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas disse esta quarta-feira que o lucro e receitas do primeiro trimestre subiram, ajudados pelo crescimento em todas as divisões e pela venda do Bank of the West.

O banco francês disse que o lucro líquido subiu para 4,43 mil milhões de euros ($4,87 mil milhões), comparando com EUR1,84 mil milhões no primeiro trimestre de 2022, e as receitas cresceram 1,4% para EUR12,03 mil milhões.