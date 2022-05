DJ BNP Paribas: Lucro subiu no 1T; reitera previsões de médio prazo

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA disse esta terça-feira que o lucro subiu no primeiro trimestre, graças ao forte aumento das receitas de corretagem, e reiterou as metas de médio prazo.

O lucro líquido do banco francês subiu para 2,11 mil milhões de euros ($2,22 mil milhões) face a EUR1,77 mil milhões no período homólogo.