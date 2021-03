DJ BNP Paribas pretende adquirir totalidade da Exane

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA disse esta quinta-feira que vai procurar adquirir a totalidade da firma de investimento Exane SA para reforçar os seus serviços de ações e derivados.

O banco francês não adiantou detalhes sobre o potencial negócio da Exane, da qual já detém 50%.

O BNP Paribas tem um acordo de parceria com a Exane desde 2004.