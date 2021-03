DJ BNP Paribas vai apresentar ofertas por dois bancos franceses - media

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA pode apresentar uma oferta firme por uma participação de 50% ou mais no Floa Bank já esta segunda-feira, e também fazer uma abordagem pelo Orange Bank nos próximo dias, refere o Les Echos.

-- Antigamente designado de Casino Bank, o Floa Bank é especializado em pagamentos divididos por vários meios e tem cerca de 3 milhões de clientes, enquanto o Orange Bank tem presença online e cerca de 1,2 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

