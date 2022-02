DJ BNP Paribas vende unidade de banca privada em Espanha

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas SA vendeu as atividades de banca privada em Espanha ao Banca March, mas vai continuar a prestar serviços a clientes com fortunas mais elevadas com necessidades globais.

O Banca March, um grupo financeiro espanhol, disse no final de quarta-feira que adquiriu o negócio por um montante não divulgado. O negócio tem ativos sob gestão de cerca de 3,6 mil milhões de euros ($4,09 mil milhões).