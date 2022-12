DJ BOE abranda ritmo de subida dos juros; aumenta taxa para 3,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, aumentou esta quinta-feira as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais, para 3,5%, seguindo a Reserva Federal dos EUA no abrandamento do ritmo de aumentos à medida que a inflação diminui.

A decisão do BOE segue-se também a uma ação semelhante do Banco Nacional da Suíça, ou BNS, num dia movimentado para os bancos centrais mais influentes da Europa.

Os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.