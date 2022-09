DJ BOE compra GBP1 mil milhões em obrigações de longo prazo

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, anunciou esta quarta-feira a compra de GBP1 mil milhões em obrigações de longo prazo, no primeiro leilão sob o novo programa, dos até GBP5 mil milhões em oferta.

O banco central do Reino Unido disse que vai comprar obrigações soberanas do Reino Unido com maturidades longas "na escala que for necessária" num esforço para repor a ordem no mercado ...