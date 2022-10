DJ BOE confirma fim do programa de compra de obrigações na sexta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, confirmou esta quarta-feira que o programa de obrigações para suportar os fundos de pensões do Reino Unido vai terminar na sexta-feira conforme planeado, e que isso foi deixado "absolutamente claro" nos contactos com os bancos.

O banco central lançou a 28 de setembro um programa de compra de obrigações do governo após fortes quedas dos preços que deixaram ...