DJ BOE: Economista-chefe Andy Haldane vai abandonar o cargo

(DJ Bolsa)-- O economista-chefe do Banco de Inglaterra, ou BOE, Andy Haldane, vai sair do cargo em junho para assumir o posto de diretor executivo da Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce.

Haldane está no banco central há 32 anos, tendo sido membro do Comité de Política Financeira e do Comité de Política Monetária, disse o BOE esta terça-feira.