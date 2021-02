DJ BOE mantém política; pede que bancos estejam preparados para taxas negativas

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve a taxa de juro de referência esta quinta-feira e pediu aos reguladores para assegurar que os bancos estão preparados para taxas de juro negativas.

O banco central britânico disse que o pedido não deve ser interpretado como um sinal de que as taxas abaixo de zero estão iminentes, ou a ser perspetivadas para um determinado momento.