DJ BOE mantém taxas de juro e programa de compras de ativos

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve a taxa de referência estável, mas o debate sobre a política de restrição para conter a inflação está a começar a aquecer.

O BOE disse em um comunicado esta quinta-feira que o Comité de Política Monetária, ou CPM, de nove membros votou por unanimidade para manter a taxa de juro do banco central num mínimo recorde de 0,1%.