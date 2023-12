DJ BOE mantém taxas de juro mas rejeita cortes em breve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve as taxas de juro esta quinta-feira pouco antes de o Banco Central Europeu dever fazer o mesmo, num momento em que os maiores bancos centrais mundiais começam a reposicionar-se para uma economia em que a inflação está sob controlo.

A decisão surge depois de a Reserva Federal dos EUA ter mantido as taxas de juro num máximo de 22 anos na quarta-feira e sinalizado cortes ...