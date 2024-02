DJ BOE mantém taxas de juro mas sinaliza cortes este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve a taxa de juro, mas sinalizou que pode reduzir os custos dos empréstimos este ano, pela primeira vez desde 2020, embora talvez não tão cedo como os investidores esperam.

Esta quinta-feira, o BOE manteve a taxa de juro a 5,25% e retirou o aviso de que poderá ter de aumentar novamente os juros, o sinal mais claro até agora de que está a preparar cortes no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.