DJ BOE sobe taxa de juro para máximo de fevereiro de 2008

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, aumentou esta quinta-feira a taxa de juro pela 14ª vez consecutiva, e disse que pode fazê-lo novamente enquanto tenta travar o aumento mais rápido dos preços entre o Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo, ou G-7.

O banco central do Reino Unido aumentou a taxa de juro de 5% para 5,25%, colocando-a no nível mais alto desde fevereiro de 2008 e igualando ...