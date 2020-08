DJ BOE/Governador: Ainda temos munições para suportar a recuperação

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, ainda tem várias formas de suportar a economia nos próximos meses, caso a recuperação dececione, disse o governador do BOE, Andrew Bailey, esta sexta-feira.

"Não estamos de todo sem munições", disse Bailey num discurso durante o simpósio anual de Jackson Hole, de acordo com a cópia do discurso.