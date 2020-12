DJ Boeing: Alaska Airlines aumenta encomendas do 737 MAX

(DJ Bolsa)-- A Alaska Airlines está a aumentar as encomendas de aviões Boeing 737 MAX, cerca de um mês depois de os reguladores dos EUA terem levantado a suspensão de voo de quase dois anos do aparelho.

A Alaska Airlines disse esta terça-feira que vai comprar mais 23 aviões 737-9 e acrescentar opções para mais 15 aviões, totalizando 68 encomendas e 52 opções.