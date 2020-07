DJ Boeing: American Airlines ameaça cancelar algumas encomendas do 737 MAX

(DJ Bolsa)-- A American Airlines Group Inc. ameaçou cancelar algumas encomendas do Boeing 737 MAX, referem fontes próximas do assunto, um sinal de que os problemas financeiros do setor aéreo estão a agravar-se.

A companhia aérea teve dificuldades em assegurar financiamento para 17 aviões que deviam ser entregues pela Boeing este ano, dizem algumas das fontes.