DJ Boeing: American Airlines retoma voos comerciais com 737 MAX

(DJ Bolsa)-- A American Airlines Group Inc. vai voltar a colocar passageiros no 737 MAX da Boeing Co., esta terça-feira, pela primeira vez desde que os aviões do modelo foram suspensos há quase dois anos, após dois acidentes fatais.

O voo 718 da American Airlines está programado para sair do Aeroporto Internacional de Miami às 1032 hora local e aterrar no Aeroporto LaGuardia às 1330 hora local.