DJ Boeing anuncia mais cancelamentos do 737 MAX

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. anunciou mais cancelamentos do 737 MAX, incluindo um acordo com a Virgin Australia Holdings Ltd., que reduziu para metade as encomendas da transportadora.

A fabricante reportou 27 encomendas de aviões em novembro, incluindo 25 MAX que foram cancelados e reconfirmados pela Virgin Australia e dois aviões de reabastecimento para o exército japonês.