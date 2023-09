DJ Boeing assegura encomenda de 13 aviões 737 MAX da Aviation Capital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Boeing disse que a Aviation Capital Group encomendou 13 aviões 737 MAX, aumentando a encomenda total da empresa de leasing para 47 aeronaves.

A fabricante de aviões norte-americana disse esta terça-feira que a encomenda surge num momento em que a Aviation Capital reforça as opções de jatos de corredor único para satisfazer a "robusta procura de clientes pela linha de aviões eficientes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.