DJ Boeing: Avião de passageiros da Indonésia despenha-se no Mar de Java

(DJ Bolsa)-- Um avião de passageiros da Boeing Co. com 62 pessoas a bordo despenhou-se no Mar de Java no sábado, de acordo com autoridades da Indonésia.

O jato da Sriwijaya Air perdeu contacto com os controladores aéreos e desapareceu dos radares minutos depois de ter descolado de Jacarta, disseram responsáveis do Ministério dos Transportes do país. O voo tinha como destino uma província da ilha de Borné...

