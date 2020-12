DJ Boeing: Canadá valida alterações ao design do 737 MAX

OTAVA (DJ Bolsa)-- O Canadá validou as alterações de design ao Boeing 737 MAX, o primeiro passo para permitir que os aviões retomem os voos comerciais no espaço aéreo canadiano, levantando a suspensão depois de dois acidentes fatais.

A autoridade de transportes canadiana concluiu uma revisão independente às alterações de design feitas no MAX e as modificações podem agora ser feitas nos aviões registados ...

