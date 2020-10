DJ Boeing com prejuízos no terceiro trimestre; planeia mais cortes de empregos

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que vai rever os níveis de produção de aviões e planeia cortar mais 7.000 empregos até ao final do próximo ano, em resposta ao impacto cada vez maior da pandemia no setor da aviação.

Os planos foram comunicados em conjunto com a divulgação dos resultados da empresa norte-americana, esta quarta-feira. A Boeing registou um prejuízo líquido de $466 milhões no terceiro trimestre ...

