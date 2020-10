DJ Boeing discute novo modelo com clientes

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. está a avaliar o interesse num dos seus novos modelos comerciais, de acordo com fontes próximas do assunto, um avião que pode ajudar a recuperar o terreno perdido para a rival Airbus SE enquanto tenta emergir da crise do 737 MAX e da pandemia do coronavírus.

A fabricante norte-americana de aviões manteve conversas com alguns clientes, incluindo empresas de leasing de aviões e fornecedores sobre o potencial interesse ...

