DJ Boeing e FAA preparam ajustes de segurança para vários Jumbo 747

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. está a trabalhar numa reparação de software para aproximadamente 280 aviões Jumbo 747 de forma a eliminar riscos de avarias temporárias nos ecrãs do cockpit ou que fiquem em branco.

O problema foi identificado no início de 2019 após relatórios iniciais de pilotos que subitamente perderam informações nos ecrãs principais de voo durante a descolagem, aproximaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone