DJ Boeing enfrenta novo problema na produção do Dreamliner

(DJ Bolsa)-- Surgiu um novo problema de produção do 787 Dreamliner da Boeing Co., o que deve atrasar ainda mais as entregas dos aviões, disseram fontes próximas do assunto.

A Boeing espera que o novo defeito demore pelo menos três semanas até ser resolvido, de acordo com algumas fontes. Isso significa que os clientes podem não receber os novos Dreamliners para a época de verão tradicionalmente ocupada.