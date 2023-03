DJ Boeing entra na corrida para substituir helicópteros da força aérea do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. juntou-se a uma equipa liderada pela europeia Airbus SE na corrida para ganhar um contrato para a substituição dos helicópteros da Royal Air Force do Reino Unido.

As duas empresas disseram num comunicado conjunto esta segunda-feira que a Boeing Defence UK irá fornecer equipas aéreas, equipas para o terreno e treino de manutenção se o helicóptero Airbus H175M for escolhido para ...