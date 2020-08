DJ Boeing entregou quatro aviões em julho

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que entregou quatro aviões em julho e que os clientes cancelaram mais 43 encomendas do avião 737 MAX ainda suspenso.

A empresa não assegurou novas encomendas no mês passado e o ritmo lento das entregas -- entregou mais de 10 aviões em junho e quatro em maio -- reflete as dificuldades logísticas criadas pelas restrições de viagens causadas pela pandemia.