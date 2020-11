DJ Boeing: FAA deve aprovar regresso do 737 MAX esta quarta-feira

(DJ Bolsa)-- Os EUA devem aprovar esta quarta-feira o regresso dos aviões 737 MAX da Boeing Co. ao transporte de passageiros, após os dois acidentes fatais que provocaram a morte de 346 pessoas, ajudando a resolver a maior crise pré-pandémica da fabricante de aviões.

