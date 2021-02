DJ Boeing: FAA ordena novas inspeções a 777 com motores Pratt & Whitney

(DJ Bolsa)-- Os motores Pratt & Whitney que equipam os aviões Boeing 777 terão de ser inspecionados antes que os aviões possam voar novamente, de acordo com uma ordem de emergência emitida na terça-feira pela Administração Federal da Aviação, ou FAA.

Um motor Pratt & Whitney de um 777 da United Airlines Holdings Inc. desintegrou-se durante um voo sobre a área de Denver, nos EUA, no fim de semana, espalhando ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone