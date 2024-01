DJ Boeing: FAA recomenda teste a porta noutro jato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Administração Federal da Aviação, ou FAA, recomenda que as companhias aéreas testem um segundo modelo de jatos da Boeing que tem o mesmo tipo de mecanismo na porta que aquele que rebentou num voo da Alaska Airlines.

A FAA disse no final de domingo que aconselha as operadoras do 737-900ER e inspecionar os fechos das portas.

Num comunicado, a Boeing disse que "apoia totalmente ...