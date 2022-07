DJ Boeing: Lucro desce no segundo trimestre enquanto aguarda aprovação do 787

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que o lucro caiu no segundo trimestre, enquanto aguarda pela aprovação dos reguladores para retomar as entregas do 787 Dreamliner e os encargos continuam a acumular-se nas unidades espacial e militar.

A empresa reportou esta quarta-feira um lucro de $160 milhões, ou $0,32, nos três meses até 30 de junho face a $567 milhões, ou $1, no período homólogo do ano passado.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...