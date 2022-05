DJ Boeing: Norwegian Air Shuttle perto de comprar 50 aviões 737 MAX 8

(DJ Bolsa)-- A Norwegian Air Shuttle ASA disse esta segunda-feira que chegou a um acordo de princípio com a Boeing Co. para comprar 50 aviões 737 MAX 8, por um montante não declarado.

Os 50 aparelhos devem ser entregues entre 2025 e 2028, um calendário que corresponde aos prazos de expiração atuais do leasing dos aviões da companhia aérea. O acordo também inclui uma opção para a compra adicional de 30 aviõ...

