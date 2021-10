DJ Boeing obtém contrato com Força Aérea dos EUA de até $23,8mM para aviões C-17

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. obteve um contrato com a Força Aérea dos EUA avaliado numa quantia até $23,8 mil milhões ao longo de 10 anos para prestar apoio à missão global do C-17 Globemaster III.

No âmbito do acordo, a Boeing vai continuar a desempenhar tarefas decisivas de engenharia, apoio no terreno e gestão de material para uma frota de 275 aviões.