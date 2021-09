DJ Boeing projeta que China vai precisar de 8.700 novos aviões até 2040

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. aumentou a previsão a 20 anos para o mercado aéreo da China, projetando que o país vai precisar de 8.700 novos aviões avaliados em $1,47 biliões até 2040, para satisfazer o aumento da procura por viagens aéreas.

Esse número compara com a anterior previsão da Boeing de 8.600 aviões.